11 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
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В Югре зарегистрированы 2 338 самозанятых

После присоединения Югры к эксперименту по введению налога для самозанятых средний показатель ежедневного прироста сторонников новации – десятки работников, сообщили Накануне.RU в окружном управлении ФНС.

Напомним, с 1 января 2020 г. налог для самозанятых введен в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Ленинградской областях, Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Башкортостан, Красноярском и Пермском краях, а также в Санкт-Петербурге. Губернатор Югры Наталья Комарова, во время пресс-конференции отвечая на вопрос Накануне.RU, заявила, что лично лоббировала на федеральном уровне присоединение региона к эксперименту.

"По состоянию на 28 января, общее количество зарегистрированных плательщиков НПД в Югре – 2 тыс. 338 человек. Информации о том, в каких сферах они трудятся, нет в силу отсутствия подобной статистики", - отметили в управлении в ответ на запрос Накануне.RU.

Напомним, ранее глава окружного УФНС Ольга Литова сообщила, что в предпринимательском сообществе "многие считают, что не платить налоги – норма, а введение в регионе налога для "самозанятых" повысит культуру бизнесменов".

Добавим, в двух других регионах "тюменской матрешки" зарегистрированы 747 самозанятых.

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В Югре зарегистрированы 2 338 самозанятых

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Теги: самозанятые, НПД, эксперимент



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Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2020 14:53 Мск В Нижневартовске состоится семинар, посвященный преимуществам самозанятых работников

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Ранее 25.09.2019 09:45 Мск "Сформировать новое бизнес-поколение". Югра вводит налог для "самозанятых"

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