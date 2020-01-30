В Югре зарегистрированы 2 338 самозанятых

После присоединения Югры к эксперименту по введению налога для самозанятых средний показатель ежедневного прироста сторонников новации – десятки работников, сообщили Накануне.RU в окружном управлении ФНС.

Напомним, с 1 января 2020 г. налог для самозанятых введен в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Ленинградской областях, Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Башкортостан, Красноярском и Пермском краях, а также в Санкт-Петербурге. Губернатор Югры Наталья Комарова, во время пресс-конференции отвечая на вопрос Накануне.RU, заявила, что лично лоббировала на федеральном уровне присоединение региона к эксперименту.

"По состоянию на 28 января, общее количество зарегистрированных плательщиков НПД в Югре – 2 тыс. 338 человек. Информации о том, в каких сферах они трудятся, нет в силу отсутствия подобной статистики", - отметили в управлении в ответ на запрос Накануне.RU.

Напомним, ранее глава окружного УФНС Ольга Литова сообщила, что в предпринимательском сообществе "многие считают, что не платить налоги – норма, а введение в регионе налога для "самозанятых" повысит культуру бизнесменов".

Добавим, в двух других регионах "тюменской матрешки" зарегистрированы 747 самозанятых.