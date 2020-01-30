11 Августа 2020
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Общество Пермский край
уралкалий, вывеска, табличка, предприятие (2019) | Фото:Global Look Press

«Уралкалий» продолжит помощь медикам Березников. Подписано cоглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени академика Вагнера

Компания "Уралкалий" накануне подписала соглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени академика Вагнера, передает корреспондент Накануне.RU.  Отметим, что «Уралкалий» традиционно оказывает поддержку березниковской больнице имени академика Вагнера.

Подписанное соглашение предусматривает создание условий для дальнейшего развития здравоохранения Верхнекамья, расширения возможностей для профессионального  роста врачей, а также расширения социального пакета медицинских работников больницы имени академика Вагнера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", в соглашении для медиков предусмотрены компенсация процентных ставок по кредитам на приобретение жилья, а также компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудников больницы и отдых детей медработников в детском оздоровительном центре «Уралкалия» «Уральские самоцветы».

Областная детская клиническая больница №1(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что в 2019 году для оказания качественного и оперативного медицинского обслуживания жителей Верхнекамья компания "Уралкалий"  передала больнице современное медицинское оборудование на сумму более 33 млн рублей: аппарат для гипертермической перфузии, применяемый в онкологии, комплекты лазерного хирургического оборудования для проведения эндоурологических операций, радиочастотный генератор, применяемый в нейрохирургии, дрели для отделений травматологии и ортопедии, а также 50 медицинских кроватей для функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отмечает: "Для нас как социально ответственной компании, важно, чтобы жители Верхнекамья получали качественную и своевременную медицинскую помощь. С 2017 по 2019 годы «Уралкалий» направил на приобретение медицинского оборудования в Березниках более 40 млн рублей. Сегодня наши партнерские отношения выходят на новый уровень, поскольку подписанное соглашение позволит увеличить потенциал сферы здравоохранения в Верхнекамье".

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«Уралкалий» продолжит помощь медикам Березников. Подписано cоглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени академика Вагнера

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Теги: уралкалий, больница имени вагнера, березники, соглашение, осипов



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