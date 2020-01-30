В аэропортах ЯНАО установят стационарные тепловизоры

В аэропортах Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма установят стационарные тепловизоры. Об этом было сказано во время встречи главы Ямала Дмитрия Артюхова с руководителем управления Роспотребнадзора по округу Людмилой Нечепуренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Стороны обсудили необходимые меры для профилактики коронавируса, который бушует сейчас в Китае.

"Ямал находится далеко от очага распространения вируса, и климат у нас безопаснее. Тем не менее, необходимо провести весь комплекс профилактических мероприятий для того, чтобы вирус к нам не попал и не распространился на нашей территории", - отметил губернатор.

По словам главы окружного Роспотребнадзора сейчас ситуация в регионе не вызывает опасения, риск попадания вируса невысок. Тем не менее, в медицинских организациях и аптеках региона обеспечен запас противовирусных препаратов, также обеспечена готовность учреждений Роспотребнадзора и медицинских служб.

Напомним, накануне ситуацию обсудили в полпредстве. Как оказалось, из регионов УрФО только в ХМАО и ЯНАО нет пациентов, у которых подозревают это опасное заболевание.