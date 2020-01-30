Мэр Екатеринбурга получил от прокуратуры из-за бунта водителей "скорых"

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил предостережение от прокуратуры. Причиной стала ситуация с возможной забастовкой водителей "скорой помощи".

Напомним, водители станций "скорой" Екатеринбурга после известия о приходе новой аутсорсинговой компании выразили недовольство и собирались не выйти на работу уже с 1 февраля. Впоследствии они решили отменить забастовку. Однако на это обратили внимание в Генеральной прокуратуре России и поручили прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову разобраться в ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня, 30 января Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации, которая может повлечь рост социальной напряженности и высвобождение значительного количества работников. Прокурор отметил, что нужно принять меры.

В свою очередь, первый заместитель прокурора области Владимир Маленьких объявил предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранения главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Мэра вызвали в прокуратуру, где он подписал все нужные документы.

Также прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережения главному врачу МБУ "Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса" Игорю Пушкареву и руководителю ООО "Феникс-Логистика" Павлу Шмакову.

Как добавили в ведомстве, надзорные мероприятия продолжаются.