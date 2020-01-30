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Общество В России Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

Поклонская предложила свои поправки в законопроект о домашнем насилии и объяснила "уход из православия"

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о своих поправках, которые она бы внесла в рассматриваемый законопроект о профилактике домашнего насилия.
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Поклонская пишет в своем telegram-канале, что прочитала предлагаемый в Госдуме законопроект и не может его поддержать. Но вносить альтернативный документ она готова "исключительно в случае поддержки людей".

Поправки Поклонской некоторые статьи предлагаемого законопроекта меняют на 180 градусов. Для начала она предлагает изменить название : "Закон о сохранении и укреплении семьи". Мы должны сместить акценты и не показывать, что дом для человека — самое опасное место. Необходимо сохранять и укреплять семьи, давать возможность остудить горячие головы и бесконечные скандалы".

Другие предложения депутата:

2. Изменить порядок получения защитного предписания — оно должно выдаваться добровольно и только в том случае, если женщина или мужчина считает, что преследование от его супруга опасно для жизни и здоровья.

3. Кризисные центры должны проходить аккредитацию в Министерстве труда и социальной защиты РФ — они не должны заниматься коммерческой деятельностью, их финансирование ложится на бюджет региона.

4. Полностью исключить пункт про общественные организации, которые занимаются профилактикой, психологической помощью — это ляжет на государственные кризисные центры, где любая женщина сможет получить помощь. НКО не должны вмешиваться в семьи!

5. Оградить семью от ложных доносов. Пока о своём подозрении может заявить любой сосед, которому ты просто не понравился, и против тебя начинается расследование. Если кто-то обращается в полицию с жалобой — он должен привести соответствующие доказательства. Если якобы из квартиры регулярно слышны крики — предоставить аудиозаписи. Что же касается показаний жертв, что их морят голодом или унижают, — предоставить записи разговоров, как их унижали словесно.

Открытие участкового пункта полиции в микрорайоне Академический Екатеринбурга|Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

6. Оградить семьи от манипуляций. По нынешней версии закона муж или жена могут изолировать супруга от ребёнка — например, из-за собственных разборок добьются судебного предписания, и в итоге один из родителей не сможет видеться с сыном или дочкой. Нужны чёткие правила, как работать с доказательствами и как их собирать — они должны быть подкреплены не только обвинениями. Тут возможна клевета — как от родственников, так и от посторонних людей (учителя, соседи).

7. Провести реформу среди участковых — разгрузить их от бумажной работы и увеличить их численность, чтобы они могли охватывать больше людей. При этом строго спрашивать за работу по заявлениям одного из супругов, а к буйным применять меры.

8. Предусмотреть функционирование медицинских вытрезвителей для буйных супругов. После вытрезвления — обязательный курс с психологом и наркологом.

Далее Наталья комментирует свой "уход из православия". "В последнее время я слышу о волнении некоторых людей, которые в недоумении спрашивают о моём якобы «уходе из православия». Скажу одно: я не образец праведника — бывает, иногда спотыкаюсь и поднимаюсь, но при этом всегда остаюсь православным христианином. Воспитана в семье, где царит атмосфера радости и добра. И желаю, чтобы у каждого человека была крепкая семья, основанная на традиционных ценностях", - пишет депутат.

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Поклонская предложила свои поправки в законопроект о домашнем насилии и объяснила "уход из православия"

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Теги: наталья поклонская, законопроект о домашнем насилии, поправки, православие



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