Воронежские депутаты прорабатывают вопрос о полном запрете на продажу снюсов и их аналогов в торговых точках региона

Уже в ближайшее время законодательством может быть установлен полный запрет на реализацию в торговых точках региона некурительной никотиносодержащей продукции в различных формах, а также ответственность за его нарушение, рассказал Накануне.RU председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

29 января, в ходе заседания комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья обсуждались законодательные меры по противодействию массовому распространению и потреблению никотиносодержащих смесей и их производных на территории региона. Заседание провел председатель комитета Иван Мошуров. В дискуссии приняли участие депутаты Андрей Благов, Алексей Чернов, Владимир Коробов, Роман Жогов, Андрей Рогатнев, Оксана Ярковая, представители органов исполнительной власти Воронежской области, общественной палаты региона, детский омбудсмен Ирина Попова, специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры области.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что помимо урегулирования этого вопроса на уровне региона, депутатским корпусом областного заксобрания еще в конце прошлого года было принято решение направить обращение в Государственную Думу с предложением внести поправки в федеральное законодательство о запрете продажи никотиносодержащих смесей.

"Сегодня для Воронежской области угроза распространения бестабачных смесей и их аналогов, особенно среди детей и подростков, гораздо более актуальна, чем эпидемия экзотического вируса. Родители, врачи, учителя и общественники совершенно обоснованно бьют тревогу. И мы должны защитить подрастающее поколение от этой опасности, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Задача депутатов – детально рассмотреть все аспекты проблемы и в кратчайшие сроки выработать взвешенное и максимально жесткое законодательное решение, которое позволит снять вопрос с распространением бестабачной никотиносодержащей продукции на территории региона, пока соответствующая сфера не отрегулирована на федеральном уровне".

Иван Мошуров отметил, что еще в 2015 году в России был принят запрет на продажу и распространение насвая и сосательного табака, но производители нашли законодательную лазейку и начали изготавливать никотиносодержащие смеси без содержания табака. Эти смеси очень вредны, поскольку содержат больше никотина, чем сигареты. Данная продукция по своему действию напоминает жевательный табак, но, поскольку содержит синтетический никотин, его действие гораздо более выражено. Прием таких смесей может привести к заболеванием ЖКТ, разрушению зубов, быстро формируется психическая и физическая зависимость, ухудшается память, снижается концентрация внимания, возникают проблемы в обучении и общении. По словам специалистов-наркологов, употребление таких смесей – прямой путь к употреблению более сильных психоактивных веществ.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Воронежской области с 25 декабря 2019 года проведены проверки всех торговых объектов, где могли продаваться данные смеси – кальянных, мест общественного питания, киосков, АЗС. На текущий момент проведено 6 144 проверки. Выявлен0 25 объектов, где реализовывали такую продукцию. Ни в одном из них не было смесей с сопровождающими документами, которые подтверждают безопасность этих бестабачных изделий. В ходе лабораторных исследований в данной продукции обнаружилось высокое содержание свинца.

Как отметил председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям, руководитель фракции «Единой России» регионального парламента Роман Жогов, депутатский корпус совместно со специалистами пришел к однозначному выводу: продажа никотиносодержащих смесей на территории региона должна быть запрещена на законодательном уровне, не только для лиц младше 18 лет, но и для взрослых, поскольку взрослые могут стать распространителями данной продукции среди несовершеннолетних, – подчеркнул парламентарий.

Для разработки соответствующего законопроекта по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова создается рабочая группа, в которую помимо депутатов войдут представители ряда департаментов правительства региона, эксперты в сфере здравоохранения, специалисты надзорных органов.

Законопроект, в котором будет установлено понятие никотиносодержащей продукции, введено ограничение ее продажи на территории региона и определена административная ответственность за данные нарушения, может быть рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента.