Чубайс назвал ложью потерю преимущества РФ перед Западом из-за высокой стоимости электричества

Глава "Роснано" и бывший куратор реформы электроэнергетики в стране Анатолий Чубайс назвал ложью заявления, что цена на электричество в России сравнялась со стоимостью на Западе, и из-за этого наши предприятия потеряли конкурентное преимущество.

"Начнём сначала: это ложь. Посмотрите данные, опубликованные в журнале "Вопросы экономики" №8 за позапрошлый год, и вы увидите, что цена электроэнергии в России для промышленности сегодня в два-три раза ниже, чем в Европе. Это фундаментальное преимущество, которое реформа энергетики дала российской промышленности", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU во время визита в Полевской (Свердловская область).

Напомним, согласно аналитике НП "Сообщество потребителей энергии", электроэнергия в РФ достигла уровня цен США и ЕС, и из-за этого наши предприятия потеряли конкурентное преимущество перед Западом. В конце 2019 года цена для промышленных потребителей в России, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети в 1 полугодии 2019 года, составила около 7 центов за киловатт-час, включая налоги. При этом средняя цена электроэнергии для промышленных потребителей США в 2019 году составляет 6,93 цента. Среди европейских стран, в которых цена электроэнергии для промышленных потребителей оказалась ниже российских показателей – Бельгия, Франция, Швеция, Норвегия. В этих странах цена киловатт-часа колеблется от 5 до 6 евроцентов. В профильном комитете Госдумы фактически подтверждают эти данные и заявляют, что стоимость электроэнергии в России завышена на 20%. При этом ранее Чубайс говорил, что в России слишком дешевая электроэнергия, и цену нужно повышать.