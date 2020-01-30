Замглавы Перми поддержала увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева отвечая сегодня на вопросы журналистов отметила, что введение тарифного меню - это исторический момент, передает корреспондент Накануне.RU.

"28 января принято серьезное решение о повышении тарифа. При наличной плате с 1 февраля тариф составит 26 руб., при безналичной 24 руб. Мы долго изучали опыт других городов. Например, в Самаре поездка за наличный расчет стоит 28 руб., в Казани – 27 руб., в Нижнем Новгороде – 28 руб. Тариф, который принят – средний по регионам Приволжского федерального округа и экономически обоснован. До этого достаточно долго – почти пять лет – власти города сдерживали и не повышали тариф", - высказалась она, отметив, что благодаря безналичному расчету пассажиры смогут экономить на поездках.

Людмила Гаджиева отметила, что основная идея тарифного меню заключается в том, что чем больше ты ездишь, тем меньше платишь за поездку. Пермякам предлагается обширный выбор тарифных планов - в зависимости от проездного поездка может обходиться от 15 до 23 руб.

"Для пассажира безналичный расчет удобен, потому что он может экономить деньги, для нас – тем, что мы видим абсолютно все поездки, которые осуществляются в общественном транспорте. Все платежи становятся прозрачными для городского бюджета", - высказалась она.

В ближайшие дни власти намерены объявить конкурс на пятилетние контракты, в которых будут отражены жесткие требования к перевозчикам в части обновления транспортных средств, культуре поведения водителей и кондукторов, чистоте салона, кузова.

Напомним, к принятому проекту поступил ряд серьезных поправок. В частности было рекомендовано администрации Перми до 2 марта 2020 г. проработать вопрос, предоставления бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми для учащихся 1-4 классов, скидки по оплате общественного транспорта членам малоимущих и многодетных семей. А также право бесплатного проезда в выходные и праздничные дни, лицам, достигшего возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости