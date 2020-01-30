11 Августа 2020
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Перекресток ул. Большакова - 8 марта (2019) | Фото: Накануне.RU

СКР подтвердил, что в споре за участок над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге имел место подлог

Следственный комитет подтвердил, что в споре за участок над законсервированной станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге имел место подлог. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Напомним, в декабре прошлого года администрация Екатеринбурга во время судебного заседания обвинила компанию "Промавтосервис" в подлоге: по словам представителя мэрии Евгении Рожок, в материалах кадастрового дела содержится иное постановление о разрешенном виде использования земельного участка над станцией, чем то, что было принято ранее администрацией. Материалы направили в Следственный комитет, чтобы была проведена проверка действий должностных лиц.

Евгения Рожок, Промавтосервис, земельный участок, Бажовская(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил сегодня Альшевских в своем Facebook, он также направлял свой запрос в СКР. Согласно полученному ответу, в кадастровую службу неустановленными лицами было представлено поддельное постановление главы Екатеринбурга. Однако дело возбуждать не стали "в связи с отсутствием события преступления". Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Как следует из ответа, в настоящее время СКР проводится проверка законности выдачи разрешения на строительство здания подземной автостоянки с наземными помещениями на пересечении улиц 8 Марта и Большакова со стороны чиновников областного министерства строительства.

Напомним, здание, построенное над станцией метро "Бажовская", должно быть снесено по решению суда.

Перекресток ул. Большакова - 8 марта(2019)|Фото: Накануне.RU

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СКР подтвердил, что в споре за участок над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге имел место подлог

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Теги: Бажовская, подлог, дело, СКР



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