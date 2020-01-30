В Тюмени ликвидируют Антипинский НПЗ

В Тюмени будет ликвидировано юрлицо "Антпинский НПЗ", сообщил Накануне.RU глава отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям предприятия Марк Грачиков.

По его словам, согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", после окончания конкурсного производства юридическое лицо должно быть ликвидировано.

"Процедура конкурсного производства на Антипинском НПЗ закончится не ранее 30 июня. До этого момента, как постановило первое собрание кредиторов, завод продолжит ведение своей текущей хозяйственной деятельности с сохранением имеющегося объема переработки сырья и выпуска продукции", - отметил Грачиков.

Предприятие продолжает исполнять в полном объеме обязательства перед персоналом, контрагентами и региональным бюджетом.

"Ликвидация юридического лица не ведёт к автоматическому прекращению деятельности производственного комплекса завода", - уточнил Грачиков.

Напомним, ранее стало известно, что заводу не хватает 66 млрд руб. для того, чтобы полностью рассчитаться с долгами. В бюджет региона деньги на поддержку предприятия не заложены.