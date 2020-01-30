Стало известно, кто санкционировал обыск у Голунова

Обыск в квартире журналиста Ивана Голунова, после которого было объявлено, что у него нашли наркотики, санкционировал бывший начальник УВД Западного округа Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков.

Об этом в суде заявил адвокат фигуранта дела Романа Феофанова, передает "Интерфакс".

По его словам, суд дал разрешение осмотреть дом Голунова в мае по представлению Пучкова.

29 января стало известно, что в Москве по делу журналиста Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Они были доставлены на допрос. Сегодня всем фигурантам предъявили обвинение. Вину они не признают.

В СК назвали имена задержанных: это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Ляховца следствие считает организатором преступной схемы по незаконному привлечению Голунова к уголовной ответственности.

После прекращения дела сообщалось, что начальник полиции по ЗАО Москвы Игорь Петухов подал рапорт об увольнении. Его бывший начальник, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, который был снят с должности указом президента, уволен из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию, писало РБК.



Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД.