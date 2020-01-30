11 Августа 2020
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Общество В России Москва
макдоналдс (2016) | Фото:

"Новая Ходынка": "Макдоналдс" отменил акцию с гамбургерами по три рубля в Москве

"Макдоналдс" отменил акцию, которую планировал провести 31 января в ресторане на Пушкинской площади в Москве, где 30 лет назад в этот день открылась первая точка компании в России. Организаторы акции обещали, что продаваться продукция будет по ценам 1990-го года, например, гамбургеры должны были стоить три рубля.

В соцсетях многие пользователи высказывали опасения по поводу того, что дармовые цены могут привести к столпотворению и даже давке с человеческими жертвами. "И нужна вам Новая Ходынка?" – комментировали акцию в сети, намекая на трагические события вековой давности. Есть и более свежие примеры: бесплатную раздачу бургеров любит устраивать на открытии ресторанов своей франшизы рэпер Тимати – это тоже часто приводит к неконтролируемым давкам. Впрочем, возможно ажиотажа организаторы и хотели достичь: в 1990-м к ресторану выстроилась огромная очередь.

Накануне акции на сайте "Макдоналдса" появилось такое сообщение: "Накануне ПРАВИТЕЛЬСТВО  Москвы сообщило о МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА, ПРОВОДИМЫХ В ГОРОДЕ, ГДЕ РЕКОМЕНДОВАЛО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ  воздержаться  от проведения ОБЩЕСТВЕННЫХ мероприятий, В МЕСТАХ МАССОВОГО скопления ГРАЖДАН, С ЦЕЛЬЮ минимизировать риски распространения инфекции"

"Мы с полным пониманием относимся к усилиям  и мерам, предпринимаемым Правительством Москвы и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем  здоровье наших гостей и сотрудников. Мы обязательно найдём другое время и способ как отпраздновать 30 лет нашей Дружбы!" – заявил Марк Карена, генеральный директор "Макдоналдс" в России.

Интересно, что в столичной мэрии заявляют, что никаких рекомендаций не давали. "Я не знаю их окончательные причины. Нет рекомендации что-либо проводить или не проводить. Есть штаб, который наблюдает в целом обстановку. Просто мы предприняли ряд организационных мер, чтобы все были спокойны, что ведётся контроль за ситуацией в целом. Каких-либо рекомендаций относительно крупных мероприятий не было. Больше никаких мероприятий не отменялось", - цитирует издание "Подъем" главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

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"Новая Ходынка": "Макдоналдс" отменил акцию с гамбургерами по три рубля в Москве

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Теги: макдоналдс, гамбургеры, акция, коронавирус, москва, давка



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