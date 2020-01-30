11 Августа 2020
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Общество Челябинская область
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале депутаты одобрили увеличение регионального маткапитала до 100 тысяч рублей

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли два законопроекта, направленных на поддержку многодетных семей. Увеличен до 100 тысяч рублей региональный материнский капитал и снято ограничение на получение ежемесячной денежной выплаты за третьего и последующих детей. Теперь выплата не будет зависеть от того, получил ли ребенок место в детском саду, передает корреспондент Накануне.RU.

Сначала депутата одобрили изменения в закон области о ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

"Законопроектом, разработанным по инициативе губернатора, предлагается исключить условие для предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующего ребенка в части не предоставления места в детские дошкольные образовательные организации", - представила поправки замминистра социальных отношений области Татьяна Зисман.

На реализацию законопроекту области дополнительно понадобится 300 млн руб. Большая часть средства в виде субсидии придет из федерального бюджета, порядка 240 млн рублей.

"Ежемесячные денежные выплаты семьям, имеющим трех и более детей, сейчас выплачиваются, но у нас есть одно ограничение, которое касается того, что при достижение ребенком 1,5 лет, если он получает место в детском саду, то эти платежи прекращаются. Сейчас это устранено и фактически до трех лет семьи будут получать единовременную денежную выплату независимо от того получили они место в детском саду или не получили", - прокомментировал председатель комитета ЗСо по социальной политике Александр Журавлев.

Выплата составляет более 10 тыс. руб. Сегодня ее выплачивают около 7 тыс. детей, после принятия закона количество детей увеличится до 12 тыс.

Вторым законопроектом депутаты увеличили до 100 тыс. руб. размер областного материнского капитала, который выплачивается семьям при рождении третьего и последующих детей. Сейчас он составляет 63 тыс. руб.

"Предлагается увеличить размер областного материнского капитала с 63 тыс. 299 руб. до 100 тыс. руб. Также изменить критерий нуждаемости семьи для распоряжения средствами материнского капитала с величины прожиточного минимума в среднем на душу населения это 10 тыс. 276 руб. на двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения", - представила проект закона Татьяна Зисман.

"Семьи, которые уже сейчас обратятся в управление социальной защиты, уже получат не 60 тыс.. как получали, а 100 тыс. Если в 2019 году получили порядка 900 семей, то уже в 2020 году мы предполагаем увеличение практически в четыре раза, порядка 3,5 тыс. семей. На это требуются региональные средства порядка 300 млн руб. При этом уровень дохода семьи, пользующейся региональным материнским капиталом, будет составлять два прожиточных минимума. Это более 20 тыс. руб.", - рассказал Журавлев.

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На Южном Урале депутаты одобрили увеличение регионального маткапитала до 100 тысяч рублей

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Теги: депутаты, ЗСО, маткапитал, дети, многодетные семьи,



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