Экс-депутат Рады заявил, что рейтинг новой украинской власти рухнул, но результаты запрещено публиковать

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко написал, что рейтинг украинской правящей партии "Слуга народа" завышен в два раза в новом опросе Центра Разумкова.

Если бы выборы в Раду прошли сегодня, то за "Слугу народа" проголосовали бы 45% из тех, кто пошел бы на выборы и определился, сообщает Центр.

Журавко сообщил, что "от серьезных источников" ему известно, что у "Слуги народа" рейтинг упал катастрофически - до 22%, а уровень недоверия к ней вырос существенно. Основные причины недовольства - продолжающийся конфликт в Донбассе, высокие тарифы, невыполненные обещания посадить главных коррупционеров предыдущей власти.

"Кабинет министров – это просто тихий ужас. И буквально об этом все говорят", - добавил он.

Напомним, к зиме рейтинг президента Владимира Зеленского существенно просел, но затем, после встречи лидеров "Нормадской четверки", вырос. После этого никаких соцопросов не проводилось.