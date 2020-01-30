На Среднем Урале решают вопрос о пригодности для проживания дома, где случился мощный хлопок и пожар

На Среднем Урале решается вопрос о пригодности для проживания дома в Ирбите, где случился мощный хлопок и произошел пожар.

Напомним, все случилось во вторник вечером на улице Комсомольской: горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме. Всех жильцов эвакуировали, огонь удалось потушить.

В результате ЧП погиб 17-летний молодой человек, проживавший в пострадавшей от огня квартире. Очевидцы рассказывали о хлопке, предшествовавшем пожару.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ситуация находится на контроле у губернатора Евгения Куйвашева. Власти уже начали выплачивать социальную помощь пострадавшим, также администрация муниципалитета открыла счет для сбора средств.

Жители третьего и четвертого подъездов дома №39 по улице Комсомольской, где случилось ЧП, уже вернулись в свои квартиры. Сегодня проводится инженерно-строительная экспертиза в первом и втором подъездах, по итогам которой будет принято решение, пригодно ли здание к дальнейшему использованию. Их жильцы пока остановились у родственников.

В администрации Ирбита обещают, что если будет дано заключение, что здание годится для проживания и несущие конструкции в порядке, муниципалитет выделит из резервного фонда средства на установку дверей и прочие восстановительные работы.