Львовский профессор заявил, что власть на Украине принадлежит евреям

Завкафедрой Львовского политехнического университета Иосиф Сытник написал большой пост о том, что украинцы десятилетиями выбирают во власть евреев "на пути к рабству и самоуничтожению", а те их "ведут на поводке". При этом слово "евреи" он подчеркнуто не употребляет.

Сытник добавил, что "только возле Стены плача в Иерусалиме они на мгновение снимают с себя украинские маски, отказываются от своих ролей, которые эффектно исполняют на Украине, и становятся настоящими". Так он отреагировал на недавний визит президента Владимира Зеленского в Израиль, разместив его соответствующее фото в кипе, а также подобное фото Петра Порошенко.

"Там они действительно боятся своего Бога и Закона. Тут, на Украине, они не боятся ничего и никого", - считает профессор.

Он негодует, что сами украинцы поднимают их на самый верх власти и "готовы уничтожать и презирать друг друга ради них".

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский написал, что он не понимает, как в университете может работать такой человек. Он возмутился, чему Сытник может учить студентов.