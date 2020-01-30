11 Августа 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Импортированный из РФ лес на станции Маньчжурия, КНР (2018) | Фото: sucai.redocn.com

Российско-китайская ОПГ вывезла из Приморья лес на 450 млн рублей

Новые уголовные дела возбуждены на участников преступного сообщества, занимающегося контрабандой исчезающих видов древесины из России в Китай.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, один из главарей заключен под стражу.

В 2018 году сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность российско-китайского преступного сообщества в Приморье, которое в течение двух лет осуществляло контрабанду монгольского дуба и маньчжурского ясеня через таможенную границу.

Общая стоимость вывезенного товара за 2016-2018 гг. составила более 458 млн рублей.

В ноябре в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж. По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции может превысить 600 миллионов рублей.

Напомним, летом, после серьезнейших лесных пожаров, премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири. По его мнению, поджоги могут быть способом сокрытия незаконной заготовки древесины.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин ранее не исключил введения полного запрета на экспорт леса в КНР, если власти Поднебесной не подключатся к решению проблемы вырубки лесов.

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Российско-китайская ОПГ вывезла из Приморья лес на 450 млн рублей

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Теги: древесина, котрабанда, китай



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