Российско-китайская ОПГ вывезла из Приморья лес на 450 млн рублей

Новые уголовные дела возбуждены на участников преступного сообщества, занимающегося контрабандой исчезающих видов древесины из России в Китай.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, один из главарей заключен под стражу.

В 2018 году сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность российско-китайского преступного сообщества в Приморье, которое в течение двух лет осуществляло контрабанду монгольского дуба и маньчжурского ясеня через таможенную границу.

Общая стоимость вывезенного товара за 2016-2018 гг. составила более 458 млн рублей.

В ноябре в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж. По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции может превысить 600 миллионов рублей.

Напомним, летом, после серьезнейших лесных пожаров, премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири. По его мнению, поджоги могут быть способом сокрытия незаконной заготовки древесины.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин ранее не исключил введения полного запрета на экспорт леса в КНР, если власти Поднебесной не подключатся к решению проблемы вырубки лесов.