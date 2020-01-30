Управляющий пермским хостелом, где заживо сварились люди, скрывался в Турции

Задержанный в аэропорту Кольцово предприниматель Сергей Щ. скрывался в Турции. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, он прибыл в Екатеринбург рейсом Turkish Airlines из Стамбула сегодня утром.

Сегодня его допросят по уголовному делу.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.

Задержание управляющего произошло после того, как он решил добровольно вернуться в Пермь. Себя он виновным не считает и заявлял журналистам, что намерен это доказать.