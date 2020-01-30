"Уральские авиалинии" объяснили задержки рейсов в аэропорту китайского Сианя: "Работают в авральном режиме"

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объяснила задержки рейсов из китайского Сианя. Они связаны с санитарно-эпидемиологическим контролем, которые проходят все прибывающие в город самолеты.

"Данная процедура длится достаточно долго в силу того, что медицинские службы Сианя не справляются с огромным количеством прилетающих в аэропорт бортов. Так, пассажиры рейса U6-764 были вынуждены ожидать своей очереди на проверку в самолете несколько часов. Такая ситуация может сохраниться до полной отмены рейсов в/из Сиань", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания пояснила: "Ввиду сложившейся непредвиденной ситуации все службы аэропорта Сианя работают в авральном режиме. У представителей авиакомпании, несмотря на все принимаемые меры, не было возможности обеспечить пассажиров всем необходимым".

Пассажирам, вылетающим из Сианя 31 января, 1,3 и 5 февраля рекомендовали иметь при себе теплые вещи и минимальный продуктовый запас, который не запрещен для провоза в ручной клади.

Напомним, ранее "Уральские авиалинии" сообщили о приостановке полетов из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань, а также о закрытии до конца зимней навигации рейсов из Екатеринбурга в европейские города, поскольку они пользуются большой популярностью у китайцев.