Один из коммунистов уснул на заседании по вопросам добычи урана в Курганской области

Депутат Курганской областной думы, один из тех, кто поддерживает движение "Курган - антиуран", известный в Зауралье коммунист Василий Кислицын уснул в самый разгар заседания "круглого стола" с участием комиссии по экологии Общественного совета госкорпорации Росатом, компании "Атомредметзолото", представителей правительства Курганской области и общественности по вопросам соблюдения безопасности при добыче урана методом подземного выщелачивания на предприятии "Далур".

По мнению участников заседания, на встрече обсуждались очень важные вопросы, представители Росатома и "Атомредметзолото" докладывали о результатах работы, которая ведется на урановых месторождениях в Курганской области.

"Василий Александрович уснул, а потом коммунисты будут говорить, что на "круглом столе" это не так было сказано, то не так было сказано. А как надо? А мы не знаем, мы же проспали! Хорошо, что Сергей Еремин сидит и пока не спит", - прокомментировал ситуацию Накануне.RU собственный источник в правительстве Курганской области.

Заседание "круглого стола" продлится до 17.00 и завершится общественными обсуждениями вопросов добычи урана.