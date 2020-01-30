Рейс авиакомпании RoyalFlight из Екатеринбурга во Вьетнам задержали больше чем на 9 часов

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после многочасовой задержки авиарейса из Екатеринбурга во Вьетнам.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 29 января произошла задержка вылета самолета авиакомпании RoyalFlight (зарегистрирована в Москве) сообщением "Екатеринбург - Фукуок (Вьетнам)". Причиной стало позднее прибытие чартерного рейса.

В итоге вылет из аэропорта Кольцово был выполнен лишь сегодня утром - задержка составила более девяти часов.

"На рейс был зарегистрирован 331 пассажир, из них 38 детей. Представитель авиаперевозчика сообщил об оказании им всех необходимых услуг, однако по предварительным данным, поступившим в прокуратуру, пассажиры не были размещены в гостинице", - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям авиакомпании.

Как сообщало Накануне.RU, недавно рейс "Екатеринбург - Дубай" задержали на несколько часов. Пассажиры также пожаловались в прокуратуру.