11 Августа 2020
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Общество Свердловская область За рубежом
Вьетнам, Нячанг, пальмы, пляж, отпуск, отдых (2016) | Фото: Накануне.RU

Рейс авиакомпании RoyalFlight из Екатеринбурга во Вьетнам задержали больше чем на 9 часов

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после многочасовой задержки авиарейса из Екатеринбурга во Вьетнам.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 29 января произошла задержка вылета самолета авиакомпании RoyalFlight (зарегистрирована в Москве) сообщением "Екатеринбург - Фукуок (Вьетнам)". Причиной стало позднее прибытие чартерного рейса.

В итоге вылет из аэропорта Кольцово был выполнен лишь сегодня утром - задержка составила более девяти часов.

аэропорт, Кольцово(2019)|Фото:Накануне.RU

"На рейс был зарегистрирован 331 пассажир, из них 38 детей. Представитель авиаперевозчика сообщил об оказании им всех необходимых услуг, однако по предварительным данным, поступившим в прокуратуру, пассажиры не были размещены в гостинице", - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям авиакомпании.

Как сообщало Накануне.RU, недавно рейс "Екатеринбург - Дубай" задержали на несколько часов. Пассажиры также пожаловались в прокуратуру.

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Рейс авиакомпании RoyalFlight из Екатеринбурга во Вьетнам задержали больше чем на 9 часов

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Теги: Екатеринбург, Вьетнам, рейс, прокуратура



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