11 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Кызыл-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

ФТС закроет 20 таможен по стране в рамках оптимизации

Сенатор от Республики Тыва Дина Оюн попросила главу Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина не закрывать таможенное управление в республике. Она отметила, что в аэропорту Кызыла скоро откроется международное направление, которое потребует работы таможни, передает корреспондент Накануне.RU.

Булавин согласился с доводом сенатора, но рассказал, что в штатном расписании управления было 135 человек, а объем таможенных деклараций в регионе – 350 в год, то есть одна декларация в день. По мнению чиновника, работы таможенного пункта в регионе будет достаточно, в случае увеличения потока внешнеэкономической деятельности пункт может быть расширен.

Глава ФТС во время "правительственного часа" в Совете Федерации рассказал, что в рамках оптимизации работы службы по России будет закрыто 20 таможен. Таможенный пункт Тывы будет переподчинен Красноярской таможне, которая хоть и является внутренней, но имеет больший объем деклараций.

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ФТС закроет 20 таможен по стране в рамках оптимизации

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Теги: фтс, таможня, тыва, оптимизация



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