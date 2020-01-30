Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. Это одна из мер по нераспространению коронавируса в нашей стране, пояснил он.

Премьер также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению завоза и распространению нового коронавируса, ежедневно информировать россиян о ситуации.

Ранее уже сообщалось, что Россия из-за угрозы распространения коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке. Решение принято на заседании оперативного штаба в правительстве РФ.

Железнодорожное сообщение между КНР и РФ, кроме поездов сообщением Москва - Пекин и в обратном направлении, будет приостановлено с 00:00 мск 31 января. Кроме того, некоторые авиакомпании отказываются от рейсов в Китай.