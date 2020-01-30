В Киеве появились плакаты "Россия - наш главный стратегический партнер", которые быстро сняли

Вечером 29 января в Киеве появились рекламные билборды, на которых было написано: "Россия – наш главный стратегический партнер". Причем слово "Россия" было выполнено в цветах российского флага. На фоне лозунга было размещено фото Олега Катющенко, который занимается строительным бизнесом.

Уже через несколько часов к билбордам приехала полиция и спецтехника, которая демонтировала их. В соцсетях высказывают предположение, что эта реклама была специально направлена против Катющенко с целью его дискредитации. По другим данным, Катющенко будто бы переехал в Москву.