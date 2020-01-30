Минздрав назвал сепсис одним из последствий "уханьского" коронавируса

Минздрав РФ направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что клиническим проявлением нового коронавируса 2019-nCoV помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии может стать сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок.

В документе также сообщается, что молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа.

До сих пор на территории России не было зафиксировано случаев новой коронавирусной инфекции, хотя нескольких человек проверяли на этот вирус.

Всего в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло почти на 2 тысячи – до 7783 случаев (данные мониторинга Johns Hopkins CSSE). 170 человек погибло.

Масштаб вспышки вируса 2019-nCoV уже превзошли эпидемию атипичной пневмонии 2002-2003 гг.: тогда заразились 5327 человек, 349 человек умерло.