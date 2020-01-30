Минздрав назвал сепсис одним из последствий "уханьского" коронавируса

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/tile/price/, лучшие цены здесь.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/roadhelp/freight/, описание.



Общество В России
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Минздрав назвал сепсис одним из последствий "уханьского" коронавируса

Минздрав РФ направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что клиническим проявлением нового коронавируса 2019-nCoV помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии может стать сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок.

В документе также сообщается, что молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа.

До сих пор на территории России не было зафиксировано случаев новой коронавирусной инфекции, хотя нескольких человек проверяли на этот вирус.

Всего в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло почти на 2 тысячи – до 7783 случаев (данные мониторинга Johns Hopkins CSSE). 170 человек погибло.

Масштаб вспышки вируса 2019-nCoV уже превзошли эпидемию атипичной пневмонии 2002-2003 гг.: тогда заразились 5327 человек, 349 человек умерло.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минздрав назвал сепсис одним из последствий "уханьского" коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минздрав, коронавирус, сепсис



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.01.2020 12:39 Мск Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров