11 Августа 2020
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Экономика В России Москва
полиграф детектор лжи (2013) | Фото:

Глава ФТС рассказал об обязательном испытании таможенников полиграфом перед продвижением по карьерной лестнице

Глава Федеральной таможенной службы Росси Владимир Булавин рассказал, что сотрудники его ведомства в обязательном порядке проходят испытание на полиграфе перед повышением по карьерной лестнице, передает корреспондент Накануне.RU. Во время "правительственного часа" в Совете Федерации Булавин сообщил, что полиграф – один из методов борьбы с коррупцией в ведомстве. Несмотря на это, изжить данное явление до конца пока не удается. Так, в 2019 году в отношении 62 должностных лиц таможни были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям, также расследования начались в отношении 90 взяткодателей. По мнению Булавина, "главным залогом искоренения коррупции является выстраивание бесконтактного взаимодействия с бизнесом", а также внедрение цифровых технологий. "Все взаимодействие чиновника и бизнесмена будет оставлять электронный след", - пояснил Булавин.
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Глава ФТС рассказал об обязательном испытании таможенников полиграфом перед продвижением по карьерной лестнице

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Теги: фтс, владимир булавин, полиграф, коррупция



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