11 Августа 2020
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Общество Курганская область
уран, радиация (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане началось масштабное обсуждение проблем добычи урана в регионе с участием общественности и представителей Росатома

В Кургане начался "круглый стол" с участием комиссии по экологии Общественного совета госкорпорации Росатом, компании "Атомредметзолото", представителей правительства Курганской области и общественности по вопросам соблюдения безопасности при добыче урана методом подземного выщелачивания на предприятии "Далур", передает корреспондент Накануне.RU.
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Заседание открыл председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Он отметил, что главная цель всех собравшихся сторон - обсуждение вопросов, которые волнуют, в первую очередь, местное население.

"В советское время все обосновывалось нуждами обороны. Немногие знают, что наш уральский регион стал полигоном для ядерных испытаний. Сейчас все по-другому. Участие общественности - это необходимость сегодня. Мы должны признать, что для Курганской области тема радиации - болезненна. Это связано с аварией на "Маяке", а никак не с добычей урана на месторождениях региона. К опасением зауральцев нужно относиться с пониманием. Задача власти всех уровней - это обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан, которые проживают вблизи месторождений", - отметил Дмитрий Фролов.

уран, радиация(2019)|Фото:Накануне.RU

По его словам, предприятие "Далур" сегодня показывает пример высокой социальной ответственности.

"Урановые кладовые Зауралья составляют 20% от всех запасов урана в стране для нужд атомной отрасли России. Также это огромные поступления в бюджеты всех уровней. Это и строительство дорог и ФАПов, работа проводилась и в 2019 году и будет проводиться в этом и последующем годах", - отметил спикер зауральского парламента.

Фролов добавил, что нужно создать благоприятные условия для граждан, которые живут в районах добычи урана.

Добровольное месторождение урана, Далур(2019)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня некоторые вопросы, видимо, остаются недостаточно освещенными. Это приводит к озабоченности населения вопросами безопасности. Для этого мы и проводим этот "круглый стол", - заключил приветственное слово Фролов.

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов отметил, что тема добычи урана остается волнующей для жителей Курганской области.

"Сегодня мы еще раз обсудим накопившиеся вопросы и выработаем необходимые решения. Такие процедуры мы будет делать в постоянном формате, если вопросы возникают, то они не должны накапливаться, а они должны решаться", - отметил Кузнецов.

На мероприятие пригласили также в качестве докладчиков зампредседателя Общественного совета Росатома Сергея Барановского, заместителя гендиректора "Атомредметзолото" Александра Бурутина, главу рабочей группы Общественного совета Росатома Александра Никитина, ведущего специалиста Центра объектного мониторинга состояния недр ФГБУ "Гидроспецгеология" Ярослава Егорова, директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрея Саркисова, директора курганского филиала РАНХиГС Валерия Яхонтова и директора физико-технологического института Уральского федерального университета Владимира Иванова.

Далур, уран, Далматовское(2018)|Фото:Накануне.RU

На заседание также пригласили и представителя организации "Курган - антиуран", которые активно выступают против добычи урана на территории Курганской области, секретаря курганского обкома КПРФ Сергея Еремина.

Напомним, в конце ноября 2019 года делегация правительства Курганской области во главе с заместителем губернатора региона Владимиром Архиповым побывала в Далматовском районе на производственных площадках предприятия "Далур". Стороны подписали важнейшее соглашение о сотрудничестве по реализации целого комплекса мер для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Далматовского, Шумихинского и Звериноголовского районов Зауралья.

Далур, уран, Далматовское(2018)|Фото:Накануне.RU

От предприятия свою подпись в документе поставил гендиректор "Далура" Николай Попонин. По соглашению, "Далур" и власти Зауралья будут сотрудничать в реализации комплекса мер по газификации территории Звериноголовского района - муниципалитет должен получить "голубое топливо" к 2023 году. Ранее специалисты уранового холдинга "Атомредметзолото" (АРМЗ), который входит в госкорпорацию "Росатом", начали разведку запасов урана на Добровольном месторождении у села Труд и знание в Звериноголовском районе. Там планирую пробурить 238 скважин.

Здесь важно отметить мнение специалистов и экспертов, которые сошлись в едином мнении - изоляция урановых месторождений является сегодня достаточной для эксплуатации подобных объектов методом скважинного подземного выщелачивания. Применяющаяся методика проходки и последующей ликвидации разведочных скважин позволит не нарушать первоначальную целостность геологического массива и вести экологически чистую для окружающей среды добычу.

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В Кургане началось масштабное обсуждение проблем добычи урана в регионе с участием общественности и представителей Росатома

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Теги: Дмитрий Фролов, уран, добыча, Курган, Курганская областная дума, месторождение



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