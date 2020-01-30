11 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Олег Сенцов (2018) | Фото: rvatimetat.ru

"Ждут новой революции". Сенцов обрадовался, увидев в Госдепе печеньки

Помилованный в рамках обмена украинский гражданин Олег Сенцов побывал в Вашингтоне. На своей странице в Facebook он сообщил, что особенно обрадовался, когда увидел в Госдепе на столе "печеньки".

"Вот они, родненькие, лежат, ждут какой-то новой революции", - написал он.

При этом, по его же словам, в американской столице он увидел немало настоящих бомжей, что его удивило.

"США миллиарды долларов тратят на поддержку других государств, а бездомных со своих улиц убрать не в состоянии", - признал Сенцов.

На днях он повторил, что идти в политику не собирается, хотя "информационные мусорки" его обвиняют в работе на политические силы.

Напомним, Сенцов был осужден за подготовку терактов в Крыму на День Победы в 2014 году и помилован президентом Владимиром Путиным в начале сентября 2019 года для обмена на российских заключенных.

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"Ждут новой революции". Сенцов обрадовался, увидев в Госдепе печеньки

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Теги: Олег Сенцов, США, Госдеп, революция



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