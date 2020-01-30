В Челябинской области установили штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним

В Челябинской области установили административные штрафы за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Законопроект принят на заседании ЗСО в первом и третьем чтениях, передает корреспондент Накануне.RU.

В декабре прошлого года областные парламентарии приняли закон об установлении ограничения розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Сегодня они установили административную ответственность за нарушение этого закона.

Так, за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним предусмотрены штрафы на физических лиц от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц от 20 до 50 тыс. руб., для юридических лиц от 50 до 100 тыс. руб.

Временно полномочия составлять протоколы о совершении административного правонарушения возложены на должностных лиц органов местного самоуправления, а на рассмотрение дел – на административные комиссии. В дальнейшем полномочия на составление протоколов будут переданы полиции. Сейчас идет работа по заключению такого соглашения между МВД России и правительством Челябинской области. Рассматриваться дела будут мировыми судьями.