"А вы держитесь". Тюменские власти не будут выделять средства Антипинскому НПЗ на покрытие долгов

В бюджете Тюменской области не предусмотрены траты на поддержку Антипинского НПЗ, которому не хватает 66 млрд руб. для погашения долгов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее на "Федресурсе" был опубликован финальный отчет арбитражного управляющего. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд. На фоне проблем у АНПЗ преференций для предприятия уже добился глава "Сбербанка" Герман Греф. В сентябре прошлого года стало известно о решении изменить условия лицензий на месторождения, которые принадлежат Антипинскому НПЗ, перешедшему под контроль банка. Теперь эти участки могут быть проданы на торгах за $700–800 млн.

"Сейчас в бюджете Тюменской области не предусмотрены средства на адресную поддержку Антипинского НПЗ. Однако законом установлена на 2020 г. ставка налога на имущество организации в размере 1,5 % для предприятий по переработке нефти с проектной мощностью не менее 3 млн т в год, в том числе производственные мощности которых находятся в стадии строительства, в части имущества, введенного в эксплуатацию после 1 января 2015 г.", - говорится в ответе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области на запрос Накануне.RU.