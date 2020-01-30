В Соликамске арестован обвиняемый в поджоге сотрудницы магазина

Городской суд Соликамска избрал меру пресечения для предполагаемого поджигателя сотрудницы магазина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции. Обвиняемый арестован до 28 марта.

Напомним, по версии следствия, вечером 27 января предполагаемый поджигатель пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время разговора он облил потерпевшую бензином, поджег и скрылся из магазина. Коллега пострадавшей потушила пламя и вызвала "скорую помощь". Жертву нападения госпитализировали в краевую больницу имени Вагнера в Березниках в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 41-летний подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска. Пострадавшая доставлена в ожоговый центр Перми, она остается в тяжелом состоянии.