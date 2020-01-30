11 Августа 2020
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Экономика В России В бывшем СССР Москва
санкционные продукты, груши, Екатеринбург (2017) | Фото: Екатеринбургская таможня

Основная часть "санкционки" идёт со стороны Белоруссии – глава ФТС Булавин

В Федеральной таможенной службы России рассказали о борьбе с санкционной продукцией, незаконно ввозимой на территорию РФ. Во время "правительственного часа" в Совете Федерации глава ФТС Владимир Булавин рассказал, что в 2019 году было выявлено 4 тыс. тонн "санкционки", незаконно ввозимой в страну.

Он отметил, что с 2017 года, когда этот показатель достиг 9 тыс. тонн, он начал снижаться, передает корреспондент Накануне.RU.

Тем не менее, проблема остается. Вблизи границ России с Казахстаном и Белоруссией работают 35 мобильны групп ФТС по выявлению "санкционки". "Основная часть санкционных товаров идет с белорусского направления", - рассказал Булавин. По его мнению, пора вводить ответственность для бизнеса за попытки ввоза запрещенной продукции.

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Основная часть "санкционки" идёт со стороны Белоруссии – глава ФТС Булавин

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Теги: санкции, владимир булавин, таможня, белоруссия



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