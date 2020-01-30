В Англии и Уэльсе коренное население перешло к убыли

В 2018 году в Англии и Уэльсе естественный прирост коренных жителей стал отрицательным. Это произошло впервые за 11 лет наблюдений, пишет The Telegraph.

Всего родилось 471 тыс. детей у женщин, родившихся в Великобритании, а умерло 488 тыс. человек, родившихся в Великобритании.

В целом естественный прирост еще сохраняется положительным, но уменьшается. В 2018 году в Англии и Уэльсе было рождено 657 тыс. детей - это самый низкий уровень рождаемости с 1938 года. А суммарный коэффициент рождаемости у женщин, родившихся в Великобритании, снизился до 1,63 ребенка, достигнув самого низкого уровня с 2004 года, когда были впервые рассчитаны эти показатели.

Примечательно, что 28% всех новорожденных были рождены матерями, родившимися не в Великобритании, хотя в начале 1990-х этот показатель был около 12%. А в районе Лондона Брент он достигает 75%. Самыми распространенными странами рождения для матерей и отцов, не родившихся в Великобритании, являются Польша и Пакистан.

Также интересно, что суммарный коэффициент рождаемости у женщин, не родившихся в Великобритании, составляет 2,0, в то время как у коренных британок - 1,6, хотя оба показателя снижаются.

Профессор демографии и социальной статистики в Университете Саутгемптона Энн Беррингтон считает, что снижение рождаемости обусловлено, в частности, борьбой за то, "чтобы попасть на имущественную лестницу".

Независимый демограф-эксперт Алексей Ракша считает, что демографическая ситуация в Великобритании - это "что-то среднее между США, с одной стороны, и Францией и Западной Германией - с другой". Так он прокомментировал Накануне.RU обнародованные данные.

"Великобритания - это одна из немногих в мире и почти единственная среди стран Европы, где рост ожидаемой продолжительности жизни не просто замедлился, а вообще приостановился. Но ее уровень выше, чем в США и ненамного отличается от среднего по ЕС", - говорит эксперт.

В то же время, по его мнению, демографическое будущее Британии выглядит лучше, чем в среднем для ЕС. А миграция для Британии представляет меньшую проблему, чем для ЕС в целом, но бóльшую, чем для Канады и Австралии, где существует грамотно выстроенная балльная система, а уровень жизни приблизительно такой же высокий или даже выше.