Пермские защитники железной дороги подали уведомление о митинге

Пермяки на следующей неделе планируют устроить митинг за спасение пермской железной дороги, а конкретно участка Горнозаводской ветки - Пермь I - Пермь II, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление о проведении мероприятия подано в городскую администрацию. Как сообщили организаторы, пока акция не согласована, ожидается ответ мэрии.

"Два года мы боролись за сохранение старейшей на Урале железнодорожной ветки. Мы собирали живые подписи, писали письма, выходили на митинги, мы кричали о том, что нам нужна железка, но нас не услышали. В ночь с 26 на 27 января ж/д сообщение с центром Перми было прервано: закрыт перегон Пермь II - Пермь I. Вместо удобного и быстрого вида транспорта нас пересадили на автобусы. И горожане в полной мере ощутили все прелести новой транспортной реформы: пересаживаясь с электрички на автобусы, люди теряли время в пути. Опаздывали на работу, учебу, не смогли вовремя попасть на поезда дальнего следования. Как подачку нам кинули бесплатные пересадки с электричек на автобусы. Но никакие бесплатные пересадки не компенсируют потерю времени и комфорта. Сейчас перегон закрыт, но ж/д пути еще не разобраны. Значит, мы еще можем повернуть время вспять!" - заявляют активисты.

Также митингующие выступят против повышения стоимости проезда. Напомним, 28 января дума города приняла решение о повышении стоимости проезда. С 1 февраля цена одной поездки составит 26 руб. Для пассажиров, которые платят с помощью специальных тарифных карт, стоимость будет снижена до 24 руб.

Митинг со сбором подписей общественники планируют провести 9 февраля. По окончании мероприятия будет принята резолюция.



"Давайте дадим новому губернатору понять - ему не избраться в сентябре, если он продолжит транспортную реформу Решетникова", - говорится в обращении организаторов.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Перед закрытием движения, власти Перми в разы увеличили число автобусов, которые будут перевозить пассажиров, но, как оказалось, транспортных средств все равно не хватило. Власти Перми приняли решение еще больше увеличить количество автобусов.

Между тем, пермяки намерены оспорить приказ Минтранса РФ о прекращении движения поездов в судебном порядке.