Экспортные таможенные платежи в 2019 году снизились почти на четверть – ФТС

Таможенные платежи от экспорта в 2019 году сократились на 24%. По словам руководителя Федеральной таможенной службы Росси Владимира Булавина, это связано с сокращением цены и объема экспорта углеводорода, а также с реализацией так называемого налогового маневра, передает корреспондент Накануне.RU. В то же время платежи по импорту выросли на 14% - за счет роста курса доллара и роста на 2% ставки НДС, также Булавин похвалил качество работы сотрудников таможни.

В целом внешнеторговый оборот России составил $665 млрд – это сокращение на 3,3% по отношению к 2018 году. Экспорт сократился на 6%, импорт вырос на 1,3%. Участниками внешнеторговой деятельности (ВЭД) было оформлено более 5 млн деклараций.

В госбюджет было перечислено 5,7 трлн руб.. Булавин во время "правительственного часа" в Совете Федерации отметил, что треть доходов федерального бюджета формируется за счет таможенных пошлин.