В Екатеринбурге отменили акцию с бесплатной раздачей масок "из-за китайского коронавируса"

В Екатеринбурге отменили акцию по неспецифической профилактике гриппа с бесплатной раздачей медицинских масок.

Напомним, сегодня с 17 до 19 часов планировалось раздать более 5 тысяч масок и информационных листовок в различных торгово-развлекательных центрах города. Сообщалось, что акция направлена на привлечение внимания к профилактическим мероприятиям в период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ.

Однако мероприятие решено отменить. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об акции уже исчезла с официального сайта администрации Екатеринбурга, где она была размещена. По некоторым данным, маски решили не раздавать, чтобы не вызывать у горожан панику из-за бушующего во всем мире китайского коронавируса.

В управлении здравоохранения администрации города отказались прояснить ситуацию.

"Мы не комментируем данную информацию", - заявили в горздраве в ответ на звонок корреспондента Накануне.RU и сразу же положили трубку.

Ранее сообщалось, что у 11 жителей Уральского федерального округа подозревали коронавирусную инфекцию. У некоторых она не подтвердилась, по остальным результаты обследования еще не известны.