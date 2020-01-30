В Челябинске отменили концерт Элджея после жалобы депутата

Концерт исполнителя Элджея в Челябинске отменен, сообщили организаторы на странице мероприятия в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Концерт должен был пройти 15 марта во дворце спорта "Юности".

"По независящим от организатора и артиста обстоятельствам, вынуждены перенести концерт. Средства за все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме", - говорится в сообщении организаторов.

В настоящий момент место и дата концерта неизвестны.

Напомним, депутат Ленинского райсовета от "Справедливой России" Андрей Зеленин обратился в полицию, прокуратуру, министерство культуры области и Роскомнадзор с просьбой отменить концерт Элджея. Об этом его попросили родители несовершеннолетних детей. По словам депутата, песни данного исполнителя "содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям".