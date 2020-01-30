11 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге нашлась девушка, которая в середине января пошла к родственникам и исчезла

В Екатеринбурге найдена 24-летняя Регина Гимранова. С ней все в порядке.

Напомним, девушка ушла из своего дома на Эльмаше еще 17 января и направилась к родственникам, но так до них и не дошла. Ее телефон оказался недоступен. Родные забили тревогу и обратились за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, полицейские сумели разыскать Регину.

"За время отсутствия противоправных действий ею и в отношении нее совершено не было, а уход из дома был обусловлен желанием жить самостоятельно", - пояснили в ведомстве.

Где девушка находилась почти две недели, в полиции не уточнили.

Регина Гимранова(2020)|Фото: Аделина Чотбаева

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В Екатеринбурге нашлась девушка, которая в середине января пошла к родственникам и исчезла

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Теги: девушка, розыск, полиция, Екатеринбург



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Ранее 22.01.2020 07:52 Мск В Екатеринбурге почти неделю ищут девушку, которая ушла к родственникам и исчезла

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