В Екатеринбурге нашлась девушка, которая в середине января пошла к родственникам и исчезла

В Екатеринбурге найдена 24-летняя Регина Гимранова. С ней все в порядке.

Напомним, девушка ушла из своего дома на Эльмаше еще 17 января и направилась к родственникам, но так до них и не дошла. Ее телефон оказался недоступен. Родные забили тревогу и обратились за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, полицейские сумели разыскать Регину.

"За время отсутствия противоправных действий ею и в отношении нее совершено не было, а уход из дома был обусловлен желанием жить самостоятельно", - пояснили в ведомстве.

Где девушка находилась почти две недели, в полиции не уточнили.