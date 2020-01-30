Следствие просит арестовать бывших полицейских по делу Голунова

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков. Следствие просит об аресте экс-полицейских.

29 января стало известно, что в Москве по делу журналиста Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Они были доставлены на допрос.

Об увольнении сотрудников отдела УВД, которое занималось делом Голунова, сообщалось в июле прошлого года.

Ранее уголовное дело, возбужденное на журналиста "Медузы", передали из полиции в Следственный комитет.

Напомним, дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.