Сенаторы одобрили предложение депутатов Госдумы о новом налоге для селян

Совет Федерации одобрил законопроект, расширяющий патентную систему налогообложения. В единый патент объединяются такие виды предпринимательской деятельности как животноводство и растениеводство, передает корреспондент Накануне.RU.

В пояснительной записки авторы законопроекта (депутаты "Единой России"), с одной стороны, поминают послание президента, в котором "отмечена важность поддержки начинающих предпринимателей и создания условий для роста доходов жителей сельских территорий", с другой – говорят, что многие селяне не регистрируются как фермерские хозяйства или ИП, а значит – не платят налоги. Непонятно, как потенциальное введение налогов должно поддерживать начинающих предпринимателей. "Существует довольно многочисленная группа личных подсобных хозяйств (ЛПХ), ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя. На местном уровне положительный эффект от принятия предлагаемых изменений ожидается в виде укрепления доходной базы местных бюджетов, в том числе за счет легализации бизнеса", – говорится в пояснительной записке.