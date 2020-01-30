Сенаторы одобрили предложение депутатов Госдумы о новом налоге для селян

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/plumbers/eliminating-blockages/bathroom/other/trubi/, подробности здесь.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/doors/accessories/handles/, лучшие цены здесь.
Объявление: http://remont.youdo.com/doors/replacementdoors/balcony/, полное описание.



Экономика В России Москва
(2004) | Фото: Накануне.ru

Сенаторы одобрили предложение депутатов Госдумы о новом налоге для селян

Совет Федерации одобрил законопроект, расширяющий патентную систему налогообложения. В единый патент объединяются такие виды предпринимательской деятельности как животноводство и растениеводство, передает корреспондент Накануне.RU.

В пояснительной записки авторы законопроекта (депутаты "Единой России"), с одной стороны, поминают послание президента, в котором "отмечена важность поддержки начинающих предпринимателей и создания условий для роста доходов жителей сельских территорий", с другой – говорят, что многие селяне не регистрируются как фермерские хозяйства или ИП, а значит – не платят налоги. Непонятно, как потенциальное введение налогов должно поддерживать начинающих предпринимателей. "Существует довольно многочисленная группа личных подсобных хозяйств (ЛПХ), ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя. На местном уровне положительный эффект от принятия предлагаемых изменений ожидается в виде укрепления доходной базы местных бюджетов, в том числе за счет легализации бизнеса", – говорится в пояснительной записке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сенаторы одобрили предложение депутатов Госдумы о новом налоге для селян

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: совет федерации, налоги, патентное налогообложение, сельское хозяйство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров