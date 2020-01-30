Совет Федерации одобрил создание поста зампреда Совбеза РФ для Дмитрия Медведева

Совет Федерации единогласно одобрил создание поста заместителя председателя Совета безопасности России, на которое уже назначен экс-премьер Дмитрий Медведев. Ранее такое же решение приняла Госдума.

Законопроект был внесен президентом России, передает корреспондент Накануне.RU.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что зампред Совета безопасности (как и другие члены СБ) должен будет соответствовать следующим требованиям: "Заместителем Председателя Совета Безопасности, Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".