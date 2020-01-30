11 Августа 2020
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Политика В России Москва
Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева (2019) | Фото: youtube.com

Совет Федерации одобрил создание поста зампреда Совбеза РФ для Дмитрия Медведева

Совет Федерации единогласно одобрил создание поста заместителя председателя Совета безопасности России, на которое уже назначен экс-премьер Дмитрий Медведев. Ранее такое же решение приняла Госдума.

Законопроект был внесен президентом России, передает корреспондент Накануне.RU.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что зампред Совета безопасности (как и другие члены СБ) должен будет соответствовать следующим требованиям: "Заместителем Председателя Совета Безопасности, Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

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Совет Федерации одобрил создание поста зампреда Совбеза РФ для Дмитрия Медведева

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Теги: совет безопасности, дмитрий медведев, заместитель председателя



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