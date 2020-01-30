11 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
автомат Калашникова (2015) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят "молодого стрелка", хулиганившего на улице с автоматом

В Екатеринбурге перед судом предстанет 27-летний молодой человек. Его обвиняют в хулиганстве с использованием автомата.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 24 августа прошлого года на дороге около дома №1 по улице Мира. Уралец, будучи пьяным, достал охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия.

После этого он решил похулиганить и выпустил несколько очередей в воздух, напугав случайных прохожих, среди которых был ребенок. Затем нарушитель порядка скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд. "Молодому стрелку" грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году двух уральцев отправили в колонию за стрельбу возле кафе из автомата в День защитника отечества.

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В Екатеринбурге судят "молодого стрелка", хулиганившего на улице с автоматом

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Теги: автомат, хулиган, суд, Екатеринбург



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