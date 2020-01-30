Жителям российских регионов предложат оценивать качество своей жизни

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с представителями бизнес-объединений (РСПП, ТПП, "Опорой России" и "Деловой Россией") создаст рейтинг, оценивающий качество жизни в регионах. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Рейтинг будет основан на опросах граждан, он будет выстроен вокруг типовых и наиболее проблемных жизненных ситуаций.

Предполагается, что так удастся оценить удовлетворенность общества такими социальными сферами как образование, здравоохранение, социальная поддержка, личная безопасность и другими.

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, разработку данного рейтинга уже одобрил президент Владимир Путин.

По данным опроса, у россиян растет запрос на лучшую жизнь. Как выяснили социологи "Левада-центра", 51% опрошенных сейчас хотят "жить лучше большинства окружающих", в 2007 году таких было 42%.

Отмечается, что запрос на более высокое качество жизни высказывают россияне в возрасте от 18 до 24 лет. При этом запрос на лучшую жизнь растет как среди москвичей, так и среди жителей сельской местности.

Стремление к "лучшей жизни" отражает запрос на улучшение ситуации в стране, желание людей, чтобы их доходы росли, улучшалось образование и здравоохранение, было больше возможностей для роста и самореализации.