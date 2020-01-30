Нарусова предложила сначала провести народное голосование по поправкам в Конституцию, а потом принимать их в парламенте

Сенатор Людмила Нарусова высказалась за изменение порядка внесения поправок в Конституцию. Сейчас предполагается, что Госдума и Совет Федерации примут законопроект, а только потом по нему будет проводиться всенародное голосование, передает корреспондент Накануне.RU. Нарусова рассказала, что встречалась с ветеранами и блокадниками Ленинграда, и они высказывают серьезные опасения по поводу порядка изменения Конституции. "Люди не хотят чувствовать себя статистами, массовкой", - пояснила сенатор.

На это глава комитета СФ по законодательству и госстроительству Андрей Клишас заметил, что имеющийся порядок изменяться не будет, а среди населения просто надо проводить разъяснительную работу: парламент примет законопроект, но вступит в силу он только в случае, если народ одобрит поправки.