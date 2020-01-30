25 борцов за дома и кров: в Екатеринбурге проходит массовый пикет под окнами Высокинского

У здания администрации Екатеринбурга, под окнами мэра Александра Высокинского, проходит акция гражданских активистов за сохранение частного сектора на Уралмаше. Ко входу в мэрию пришли порядка 25 человек. Как передает корреспондент Накануне.RU, жители просят расселения аварийных и ветхих домов и заявляют о том, что снос добротных коттеджей - это вандализм.

"Мы стараемся объединить общественность города против антисоциального генплана города. Наглядное противоречие есть насчет сноса частных домов прежде всего на Уралмаше и юго-западе при том, что люди не хотят переезда и вместе с тем люди продолжают жить в этих домах. Проблема решается, но она нарастает, как снежный ком, - нарастает быстрее, чем решается", - рассказала журналисту Накануне.RU секретарь свердловского отделения "Левого фронта" Татьяна Суворова.

Акция будет идти в течение двух часов.

Отметим, что к активистам уже подходили полицейские и представитель министерства общественной безопасности, они просили пикетчиков отойти от входа в мэрию.

Напомним, жители частного сектора Уралмаша протестуют против застройки. В связи с обсуждением проекта генплана они требуют учитывать каждое мнение и возражение, ввести мораторий на застройку частного сектора любыми объектами, кроме ИЖС и БЖС. Власти уже заявили, что разработают новый проект генплана.