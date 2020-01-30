Клишас предложил внести в Конституцию норму о ежегодном отчете-докладе Генпрокурора перед сенаторами

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, глава комитета по законодательству СФ Андрей Клишас предложил ввести в главный документ страны норму об обязательном ежегодном докладе-отчете о деятельности прокуратуры Генерального прокурора России в Совете Федерации, передает корреспондент Накануне.RU. Сенатор считает, что уже существующая традиция с докладом должна быть закреплена в Конституции.