Иван Ургант высмеял пермского Трампа, 11 раз менявшего фамилии

Шоумен Иван Ургант высмеял в своем шоу "Вечерний Ургант" пермяка, который 11 раз менял фамилии, чтобы не платить по долгам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Россиянин, 11 раз сменил фамилию из-за долгов. В результате его поймали с фамилией Трамп. Понятно, что способ менять фамилию не новый. Пермских приставов Трампом не напугаешь. Они уже разыскивали за долги по кредиту Меркель и просрочку платежей за стиральную машину у Макрона взыскивали, и алименты с Ким Чен Ына. Но на что рассчитывал человек, который взял фамилию Трамп? Он, что, думал, что придут судебные исполнители и что их напугает фамилия Трампа, который ударит по ним ядерной ракетой за 400 рублей?" - пошутил ведущий.

Он отметил, что "приятно, что именно в России сбудется мечта большинства американцев: наконец-то Трампа побреют".

Пермяк, о котором идет речь, задолжал банкам, налоговой и ТСЖ почти 4,5 млн руб. Скрываясь от приставов, пермяк Алег Михайлов (орфография сохранена) менял свое имя и в результате становился Андреем Смирновым, Андреем Бузориным, Андреем Щербаковым, Андреем Транмпом, Андреем Трампом.