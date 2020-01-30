11 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Вечерний Ургант, Иван Ургант (2020) | Фото: Вечерний Ургант

Иван Ургант высмеял пермского Трампа, 11 раз менявшего фамилии

Шоумен Иван Ургант высмеял в своем шоу "Вечерний Ургант" пермяка, который 11 раз менял фамилии, чтобы не платить по долгам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Россиянин, 11 раз сменил фамилию из-за долгов. В результате его поймали с фамилией Трамп. Понятно, что способ менять фамилию не новый. Пермских приставов Трампом не напугаешь. Они уже разыскивали за долги по кредиту Меркель и просрочку платежей за стиральную машину у Макрона взыскивали, и алименты с Ким Чен Ына. Но на что рассчитывал человек, который взял фамилию Трамп? Он, что, думал, что придут судебные исполнители и что их напугает фамилия Трампа, который ударит по ним ядерной ракетой за 400 рублей?" - пошутил ведущий.

Он отметил, что "приятно, что именно в России сбудется мечта большинства американцев: наконец-то Трампа побреют".

Пермяк, о котором идет речь, задолжал банкам, налоговой и ТСЖ почти 4,5 млн руб. Скрываясь от приставов, пермяк Алег Михайлов (орфография сохранена) менял свое имя и в результате становился Андреем Смирновым, Андреем Бузориным, Андреем Щербаковым, Андреем Транмпом, Андреем Трампом.

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Иван Ургант высмеял пермского Трампа, 11 раз менявшего фамилии

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Теги: Иван Ургант, Андрей Трамп, фамилия, долги, приставы



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