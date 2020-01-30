Восемь лет тюрьмы. В Магнитогорске осудили наркодилера из Башкирии, которого поймали сотрудники ФСБ

В Магнитогорске суд назначил 8 лет в колонии строгого режима жителю Башкирии.

Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

"Синтетику" осужденный приобрел у неустановленного лица в соседнем Башкортостане и перевез их с целью продажи на Южный Урал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, мужчина разделил партию наркотиков на три части - две из них скрыл в тайниках в Магнитогорске, а третью спрятал в своей машине. Из автомобиля было изъято более 450 граммов "дури".