Челябинские депутаты утвердили изменения в облбюджет - 2,2 млрд выделено на рекультивацию свалки

Депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили изменения в областной бюджет на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки приняты в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2 млрд 193 млн руб. на рекультивацию челябинской городской свалки в рамках проекта "Чистая страна", а также с учётом остатков на 1 января в областном бюджете средств госкорпорации "Росатом", предоставленных на реализацию экологический мероприятий, в размере 44,1 млн руб.

Также законопроектом предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий.

Так, предусматривается перераспределение средств в сумме 308 млн руб. на строительство и реконструкцию объектов спорта с минспорта Челябинской области на региональный минстрой, а также направление 229,3 млн руб. на проведение в Челябинске и области спортивных мероприятий мирового и всероссийского уровня, 165,2 млн руб. на увеличение финансового обеспечения госзаданий центрам спортивной подготовки в связи с созданием регионального центра подготовки по конькобежному спорту имени Скобликовой на базе ледового дворца "Уральская молния".

С учетом поправок дефицит бюджета остался без изменений и составляет 22 млрд руб.