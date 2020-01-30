Задержан управляющий пермским хостелом, где погибли пять постояльцев

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" задержан управляющий пермским хостелом "Карамель", где ранее погибли постояльцы, Сергей Щ., сообщает "Местное время" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.

Задержание управляющего произошло после того, как он решил добровольно вернуться в Пермь.